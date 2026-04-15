Вооруженный мужчина в бронежилете бродил у гольф-клуба Трампа, его арестовали

В США арестовали жителя штата Калифорния, которого заметили возле поля для гольфа президента США Дональда Трампа. На нем был бронежилет, а в руках он держал заряженную винтовку, украшенную цитатами из «Джокера». Об этом сообщает Daily Мail.
На подозрительного мужчину со спортивной сумкой обратили внимание жители богатого района штата и вызвали полицию. Позже правоохранители изъяли у него полуавтоматическую короткоствольную винтовку и заряженный револьвер.
По словам департамента шерифа округа Лос-Анджелес, Шон Штайнер обвиняется в нескольких тяжких преступлениях, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, после того как забрел на ранчо Палос-Вердес.
В 2024 году некий Райан Уэсли Рут разбил лагерь возле поля для гольфа во Флориде. У него с собой был запас еды и винтовка. Мужчина не держал Трампа в поле зрения и убежал после того, как агент Секретной службы, заметивший его, выстрелил в его сторону. Рут был арестован в соседнем округе.