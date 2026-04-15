Вооруженный мужчина в бронежилете бродил у гольф-клуба Трампа, его арестовали

В 2024 году некий Райан Уэсли Рут разбил лагерь возле поля для гольфа во Флориде. У него с собой был запас еды и винтовка. Мужчина не держал Трампа в поле зрения и убежал после того, как агент Секретной службы, заметивший его, выстрелил в его сторону. Рут был арестован в соседнем округе.