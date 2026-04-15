«Им Фрейд нужен»: Захарова высказалась об отношениях между США и НАТО

Захарова назвала связи США и НАТО травматичными.

Связи между США и НАТО носят лишь травматический характер. Им стоит ознакомиться с книгами Зигмунда Фрейда. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она напомнила, что все участники Североатлантического альянса исправно платят Штатам за защиту. Правда, они так и не говорят от кого исходит опасность, а лишь намекают на РФ. В свою очередь Вашингтон грозит отнять у Европы Гренландию. Вдобавок, еще и обижается на членов НАТО за нежелание помогать в Ормузском проливе.

«Это нездоровые отношения, какой-то травматический характер отношений. Вот тут вот им Фрейд нужен просто безвариативно. Нужно открывать книгу и читать», — сказала дипломат.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз высказался о работе НАТО. Политик отметил, что Вашингтон более не ждет помощи от блока, поскольку его силы не смогли поддержать американского союзника в трудный момент.

