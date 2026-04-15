Удар по Белой Церкви — в Киевской области повреждено предприятие после атаки ВС РФ

В Киевской области зафиксированы последствия ночной атаки. В городе Белая Церковь повреждено производственное помещение предприятия. Об этом сообщил глава областной администрации Николай Калашник.
По его данным, взрывы произошли в ночь на среду 15 апреля. Удары пришлись по территории города, в результате чего разрушения получил промышленный объект. Характер повреждений официально не раскрывается.
В Белоцерковском районе воздушная тревога продолжалась около четырех часов. Сигнал не прерывался, что указывает на длительную воздушную атаку.
Информация о пострадавших на момент публикации не приводится. Также не уточняется, какое именно предприятие оказалось в зоне поражения.
Белая Церковь регулярно фигурирует в сводках после ночных ударов. Ранее в городе уже фиксировались повреждения промышленной инфраструктуры, включая цеха и складские помещения.
