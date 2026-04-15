Россия может ужесточить условия для Украины — эксперт оценил сценарии переговоров

Россия может пересмотреть условия прекращения огня и параметры мирного соглашения по Украине. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев.
По его словам, дальнейшие шаги Москвы будут зависеть от нескольких факторов, включая способность США обеспечить выполнение договоренностей и влияние на Киев, а также от ситуации на линии боевого соприкосновения.
Эксперт отметил, что при изменении обстановки на фронте отдельные положения ранее обсуждавшихся инициатив могут утратить актуальность. В частности, речь идет о вопросе вывода украинских подразделений с ряда территорий.
Силаев указал, что обсуждение возможных условий ведется в рамках нескольких базовых сценариев. Среди них — параметры, согласованные в Стамбуле весной 2022 года, включая нейтральный статус Украины и ограничения в военной сфере.
Также рассматриваются предложения, озвученные в 2024 году, в том числе отказ от вступления в НАТО и изменение положения украинских войск.
Отдельно упоминается проект меморандума 2025 года, предусматривавший разные варианты прекращения огня, включая ограничения на передвижение войск, отмену военного положения и прекращение поставок вооружений.
По словам эксперта, обсуждаются и более поздние договоренности, связанные с контактами между Москвой и Вашингтоном в 2025 году, направленные на достижение долгосрочного урегулирования.
Вопрос о том, будут ли корректироваться условия прекращения огня или параметры мирного договора, остается открытым и зависит от развития ситуации.
Читайте также: Ночная атака РФ прорвала украинскую ПВО — поражены десятки целей.