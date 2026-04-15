CENTCOM заявило об успешной блокаде портов Ирана

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер утверждает, что американским военным удалось успешно блокировать порты Ирана. Соответствующее заявление размещено на официальной странице командования в X.

«Блокада иранских портов успешно установлена, поскольку американские вооруженные силы достигли морского превосходства на Ближнем Востоке», — заявил адмирал.

По его словам, США якобы удалось за последние 36 часов остановить иранскую морскую торговлю.

США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. Состоится ли новый раунд консультаций, пока не известно. США ввели с 13 апреля морскую блокаду Ирана.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше