Что мешает Западу признать ошибки — Захарова дала чёткое объяснение

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны не готовы признавать свои ошибки из-за ощущения собственной исключительности. Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.
По ее словам, в основе такой позиции лежит представление о превосходстве, которое, как она отметила, сформировалось в западных странах.
Захарова указала, что подобный подход мешает признанию просчетов и необходимости их исправления. Она добавила, что речь идет о неспособности к раскаянию и переоценке собственных решений.
В числе примеров она привела вопросы социальной политики, отметив, что признание ошибок может повлечь за собой последствия, включая финансовые обязательства.
Представитель МИД подчеркнула, что без готовности к пересмотру прежних решений изменить ситуацию, по ее мнению, невозможно.
