«Единая Россия» обеспечит защиту прав граждан и стимулирование отечественных разработок при развитии искусственного интеллекта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Совет по инновационному и технологическому развитию партии провёл круглый стол по вопросам законодательного регулирования в данной сфере.
Условия развития отечественных моделей искусственного интеллекта обсудили с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым, представителями экспертного сообщества и крупнейших технологических компаний страны.
«Вместе с представителями Правительства и экспертами мы провели большую работу. Её результатом стали наши рекомендации к законопроекту об искусственном интеллекте. Инициативы отражают консолидированную позицию профессионального сообщества. Мы исходим из того, что регулирование должно быть стимулирующим: минимум барьеров — максимум возможностей для развития отечественных технологий и обеспечения технологического суверенитета. При этом безусловным приоритетом остаётся безопасность граждан и защита их прав. Речь идёт не о регулировании самих алгоритмов искусственного интеллекта, а о выстраивании понятных и сбалансированных правил для общественных отношений в этой сфере. Чем меньше избыточных ограничений, тем быстрее мы сможем получить практический результат и масштабное внедрение технологий», — сказал исполнительный директор Совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России» Илья Семин.
Одно из предложений — закрепить возможность обучения отечественных моделей ИИ на государственных данных. Это рассматривается как важная мера поддержки, которая позволит ускорить развитие национальных технологий и повысить их конкурентоспособность.
Кроме того, предлагается сделать требования к информированию граждан более гибкими: не обязывать сообщать об использовании ИИ во всех случаях, а определить конкретные критерии, чтобы избежать избыточной нагрузки на бизнес.
Доработка предложена в части применения «доверенных» моделей ИИ в государственном секторе и на объектах критической инфраструктуры. Вместо универсального требования использовать только такие модели предлагается ограничить его конкретными случаями. Например, когда речь идёт о работе с чувствительными данными или реализации социально значимых функций.
Кроме того, предлагается перейти к более гибкому, риск-ориентированному подходу к маркировке контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, — обязательная маркировка будет применяться только в отдельных случаях. Например, для потенциально чувствительного или вводящего в заблуждение контента.
Предлагается также закрепить за Правительством полномочия по определению органов, которые будут отвечать за регулирование применения ИИ.
Также в числе инициатив — смягчение требований к суверенным и национальным моделям ИИ с акцентом на российского разработчика и ключевые параметры управления моделью.
Предлагается сделать акцент на том, что ключевым критерием является российское юридическое лицо-разработчик и его контроль над моделью. Это позволит избежать излишних ограничений и упростит развитие технологий в условиях международной кооперации.
Участие в работе круглого стола принял секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Красноярского края Михаил Котюков:
«Красноярский край входит в число регионов с наиболее высокой цифровой зрелостью. Именно поэтому для нас принципиально важно, каким будет законодательное регулирование в сфере использования ИИ. Предложения, которые сформированы по итогам круглого стола, задают правильный вектор: максимум возможностей для отечественных разработчиков, чёткие и понятные правила — без избыточных барьеров. Это именно тот подход, который позволит российскому ИИ выйти на новые рынки и работать в интересах граждан».
По итогам мероприятия участники круглого стола сформировали перечень предложений и поправок к законопроекту. Документ направят в Минцифры и Правительство для дальнейшего рассмотрения.
