Экс-генсек НАТО оценил будущее альянса

Министр финансов Норвегии и бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что в ближайшем будущем альянс может прекратить свое существование. Об этом он заявил в интервью датскому телеканалу TV2.

«Это не закон природы, что НАТО будет всегда. Не факт, что НАТО сохранится в ближайшие десять лет», — сказал он.

Столтенберг напомнил, что президент США Дональд Трамп угрожал выйти из НАТО еще во времена своего первого срока.

До этого Трамп заявил, что предложение союзникам по Североатлантическому альянсу участвовать в операции против Ирана было «проверкой» объединения — и намекнул на его слабость. На этом фоне он вновь допустил возможность выхода США из блока, обвинив партнеров в отказе поддержать Вашингтон. Эксперты уже называют такие заявления «подарком» Москве. О том, к чему ведет конфликт вокруг Ирана и как он влияет на НАТО, — в материале «Газеты.Ru».

Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что генсек НАТО Марк Рютте не способен защитить альянс.

