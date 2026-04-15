Лавров объяснил блокировку Россией резолюции СБ ООН об Ормузском проливе

Россия и Китай заблокировали резолюцию Совбеза ООН об Ормузском проливе, поскольку в ней содержится лишь критика Ирана, она не отражает реальности. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в ответ на вопрос РБК.
Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом 14 апреля. Он провел переговоры с главой МИД страны Ван И и встретился с председателем Китая Си Цзинпинем.
Тем не менее не осознавать и того, что на территории соседних с Ираном арабских стран есть военные объекты США, было нельзя, продолжил глава российского МИДа.
«Сейчас, когда пытались продвинуть в Совете Безопасности [ООН] резолюцию, которая критиковала Иран, не упоминая ни слов про то, что этому предшествовало, мы очень честно объяснили, что эта резолюция не отражает реальности. Когда Западу первопричина неудобна, он ее отметает. Поэтому мы резолюцию с Китаем не поддержали». — пояснил Лавров.
По его словам, Иран мог бы отказаться от дальнейшего ведения переговоров, если бы документ был принят Совбезом ООН. Тогда бы конфликт продолжился, а те, кто его начал, заявили бы, что орган одобряет их действия, подчеркнул он.
«Ни нам, ни Китаю это не нужно, это подрывает авторитет Совета Безопасности [ООН]. Мы настаиваем на том, чтобы переговоры продолжились и были достигнуты договоренности об открытии Ормузского пролива. Это бы помогло и избежать повторения аналогичного сценария в Баб-эль-Мандебском проливе», — высказался российский министр.
Баб-эль-Мандебский пролив расположен между Йеменом и Эритреей, он соединяет Аденский залив с Красным морем. Его длина — около 115 км, ширина — 26−32 км, средняя глубина — 150 м. С 1869 года Баб-эль-Мандебский пролив служит южными воротами в Суэцкий канал, через который осуществляется 10−12% мировой морской торговли и порядка 30% мировых контейнерных перевозок (ежегодно канал и пролив проходят порядка 20 тыс. судов).
The Wall Street Journal накануне писала, что Саудовская Аравия и другие ближневосточные экспортеры нефти давят на США для деблокады ими Ормузского пролива, поскольку опасаются, что Иран силами союзников-хуситов закроет и Баб-эль-Мандебский пролив.
За всю историю Исламской Республики Ормузский пролив никогда не упоминался в контексте проблем судоходства, все проблемы возникли с нападением 28 февраля, подчеркнул Лавров. Он отметил, что Москва и Пекин выступают за то, чтобы стороны переговоров — США и Иран — выдвигали реалистичные цели.
Россия и Китай заблокировали резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу 7 апреля. Документ был разработан Бахрейном, который председательствует в Совбезе в апреле 2026 года, при поддержке арабских стран, текст не раз изменяли. В окончательном варианте проект, в частности, требовал от Ирана немедленно прекратить атаки и оставлял открытой возможность принятия дальнейших мер.