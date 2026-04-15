Лавров: Итоги переговоров зависят от тишины после них, это касается и США

Ранее Сергей Лавров высказался о мирных переговорах по разрешению конфликта на Украине. Он заявил, что Россия по-прежнему готова решать вопросы дипломатическим путем. По его словам, Штаты также играют немаловажную роль в урегулировании кризиса. Поэтому Москва надеется, что принятые на Аляске в 2025 году предложения будут реализованы.