Лавров: Итоги переговоров зависят от тишины после них, это касается и США

Практические итоги переговоров во многом зависят от соблюдения тишины после их завершения. В контактах с Соединенными Штатами действует точно такой же принцип. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после визита в Китай.
«Очень часто практические результаты зависят от того, насколько тишина соблюдается», — подчеркнул российский дипломат.
Говоря о контактах с США, министр отметил, что важно не публично демонстрировать стремление к развитию отношений, а сосредоточиться на решении конкретных вопросов. Обычные разговоры делу не помогут.
Ранее Сергей Лавров высказался о мирных переговорах по разрешению конфликта на Украине. Он заявил, что Россия по-прежнему готова решать вопросы дипломатическим путем. По его словам, Штаты также играют немаловажную роль в урегулировании кризиса. Поэтому Москва надеется, что принятые на Аляске в 2025 году предложения будут реализованы.