Американист оценил перспективы предстоящего визита Трампа в Китай

Грядущие американо-китайские переговоры на высшем уровне обещают стать чрезвычайно сложными, пишет политолог-американист Малек Дудаков в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Напомним, визит президента США Дональда Трампа в Китай изначально планировался на конец марта, но на фоне ситуации вокруг Ирана Белый дом объявил о переносе поездки на 14−15 мая.

По словам Дудакова, Пекин нанес Трампу очередной чувствительный удар, успешно проведя собственный танкер с иранской нефтью через Ормузский пролив после того, как Вашингтон объявил о его блокаде. План Трампа шантажировать Поднебесную перекрытием нефтяных потоков рухнул, уверен эксперт.

Трампу придется ехать в Китай не в образе покорителя Ирана, а в статусе президента, который подорвал позиции США на Ближнем Востоке. Как в такой ситуации уговаривать китайцев покупать больше американской сельхозпродукции и заодно поставлять дефицитные редкоземы, неясно.

Малек Дудаков
политолог

Американист считает, что Китай может усилить давление на Трампа, вплоть до требования прекратить поддержку Тайваня.

Не зря в преддверии визита Трампа в Китай приезжали и лидеры тайваньской оппозиции, и премьер Испании Педро Санчес. Последний сейчас призывает к повороту Европы от США в сторону Китая.

Малек Дудаков
политолог

Сейчас КНР демонстрирует усиление переговорной позиции на фоне ослабления США, резюмирует американист.

14 апреля в Пекин с государственным визитом прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином отношения РФ и Китая. Кроме того, глава российского МИДа рассказал Си Цзиньпину о переговорах с главой МИД Китая Ван И, в ходе которых стороны рассмотрели вопрос подготовки визита Владимира Путина в Китай. Президент России может посетить Китай во второй половине мая.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше