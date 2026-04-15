Американист оценил перспективы предстоящего визита Трампа в Китай

14 апреля в Пекин с государственным визитом прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином отношения РФ и Китая. Кроме того, глава российского МИДа рассказал Си Цзиньпину о переговорах с главой МИД Китая Ван И, в ходе которых стороны рассмотрели вопрос подготовки визита Владимира Путина в Китай. Президент России может посетить Китай во второй половине мая.