Американист оценил перспективы предстоящего визита Трампа в Китай

Напомним, визит президента США Дональда Трампа в Китай изначально планировался на конец марта, но на фоне ситуации вокруг Ирана Белый дом объявил о переносе поездки на
По словам Дудакова, Пекин нанес Трампу очередной чувствительный удар, успешно проведя собственный танкер с иранской нефтью через Ормузский пролив после того, как Вашингтон объявил о его блокаде. План Трампа шантажировать Поднебесную перекрытием нефтяных потоков рухнул, уверен эксперт.
Трампу придется ехать в Китай не в образе покорителя Ирана, а в статусе президента, который подорвал позиции США на Ближнем Востоке. Как в такой ситуации уговаривать китайцев покупать больше американской сельхозпродукции и заодно поставлять дефицитные редкоземы, неясно.
Не зря в преддверии визита Трампа в Китай приезжали и лидеры тайваньской оппозиции, и премьер Испании Педро Санчес. Последний сейчас призывает к повороту Европы от США в сторону Китая.
Сейчас КНР демонстрирует усиление переговорной позиции на фоне ослабления США, резюмирует американист.
14 апреля в Пекин с государственным визитом прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином отношения РФ и Китая. Кроме того, глава российского МИДа рассказал Си Цзиньпину о переговорах с главой МИД Китая Ван И, в ходе которых стороны рассмотрели вопрос подготовки визита Владимира Путина в Китай. Президент России может посетить Китай во второй половине мая.