В Лесосибирске более 290 домов переведут на экологичное отопительное оборудование

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Лесосибирске началась установка современного экологичного отопительного оборудования в домах частного сектора. Ход реализации программы проинспектировал министр экологии края Владимир Часовитин.
Специалисты уже смонтировали 15 автоматических твердотопливных котлов. Все работы для жителей проводят бесплатно по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие».
Глава ведомства подчеркнул, что ключевая особенность нового оборудования в Лесосибирске — его универсальность. Котлы могут эффективно работать как на угле, так и на пеллетах. Это важно для Лесосибирска, где древесное топливо обходится значительно дешевле угля.
Город присоединился к проекту в 2026 году. В планах на этот сезон — оснастить 291 дом. Однако фактическое количество подключённых домовладений может быть увеличено благодаря экономии средств, достигнутой в ходе реализации проекта.
Всего за три года в Лесосибирске планируют перевести на современные системы более 1000 домовладений. В результате общее количество опасных загрязняющих выбросов должно снизиться на треть.
Напомним, улучшение экологической ситуации в промышленных центрах края — ключевая задача федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». В 2026 году в Красноярске, Лесосибирске, Ачинске и Минусинске планируют модернизировать отопительные системы около 1800 частных домов.