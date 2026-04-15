ФСБ сообщила о задержании создателей крупнейшей площадки «бумажного НДС»

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы лиц, организовавшей в Московском регионе крупнейшую площадку «бумажного НДС», как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, из-за этой преступной группы бюджет России не получил более триллиона рублей налогов.
О том, что служба совместно со Следственным комитетом, МВД и ФНС при содействии Генпрокуратуры провела операцию по раскрытию площадки, накануне сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам, и подтвердил собеседник, близкий к налоговой службе.
Площадка состояла из более чем 4,8 тыс. транзитных организаций. Она успела сформировать фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тыс. компаний реального сектора экономики на сумму более 1 трлн руб., сообщили в ФСБ.
Силовики провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Пермском крае и Белгородской области. Их проводили в домах организаторов и участников схемы, а также в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых компаний и удостоверяющих центров. Были изъяты документы и цифровые носители информации.
«Задержаны организаторы противоправной деятельности, ранее судимые по экономическим преступлениям (ч. 2 ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность. — РБК)). Ими контролировалась сеть многочисленных технических компаний, использовавшихся для обналичивания денежных средств и их вывода в теневой оборот», — добавили в ФСБ, отметив, что площадка осуществляла деятельность через «обширную цифровую инфраструктуру».
Против организаторов схемы завели новое уголовное дело по ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица) и ч. 2 ст. 187 (неправомерное использование средств платежей) Уголовного кодекса. По первой статье им может грозить до пяти лет лишения свободы, по ч. 2 второй статьи — до семи лет.
Как отметили в ФСБ, правоохранители намерены установить всех причастных к организации схемы, а также ее «выгодоприобретателей» из числа юридических лиц — тех, кто использовал этот путь для уклонения от уплаты налогов.
НДС — самый собираемый налог в России и крупнейший источник доходов бюджета, не считая поступлений от нефти и газа. Сколько НДС компания должна заплатить в бюджет, рассчитывается так: НДС «исходящий» (который компания начислила своим контрагентам при продаже товаров/работ/услуг) минус НДС «входящий» (его предъявляют продавцы товаров/работ/услуг, а фирма как покупатель или заказчик оплачивает).
«Бумажный» НДС — это схема ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Хотя в реальности она не оплачивала товары или услуги, мнимая операция отражается в документах, увеличивая «входящий» НДС и, соответственно, снижая итоговую сумму налога к уплате. Фактически оплата по сделкам не перечисляется, операция не отражается в бухучете продавца или же отображается как дебиторская задолженность с последующим списанием по истечении срока исковой давности. Организаторы таких схем, как правило, получают вознаграждение в размере 2−3% от суммы фиктивно подтвержденных вычетов.
С декабря 2024 года за организацию схем с «бумажным» НДС в России действует уголовная ответственность.