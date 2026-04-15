Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал подлыми действия мэра Хельсинки Даниэля Сазонова, который выступил против поездок финских детей в международный детский центр «Артек». Поводом для конфликта стала просьба финского чиновника предоставить объяснения по поводу субсидий компании Sun Ray, отправлявшую школьников на летний отдых в Крым.
Шеремет резко раскритиковал главу финской столицы. Парламентарий отметил, что лишать детей детства по меньшей мере «подло и недостойно». Депутат также призвал Сазонова в своих высказываниях в адрес России «не плевать в колодец, из которого предстоит еще не раз напиться».
Как писал KP.RU, Сазонов назвал «отвратительным» факт отправки финских детей в детский лагерь «Артек». Примечательно, что политик родился в Хельсинки в 1993 году и имеет русские корни. Его родители прибыли в Финляндию из Санкт-Петербурга в 1990-х годах.