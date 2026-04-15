Лагард рассказала о падении экономики Европы ниже базового уровня ЕЦБ

Экономика еврозоны отклонилась от базового сценария Европейского центрального банка (ЕЦБ) на фоне роста цен на энергоносители, заявила глава регулятора Кристин Лагард. Ее слова передает Bloomberg.
«Мы находимся между базовым и неблагоприятным сценариями», — сказала глава ЕЦБ.
При этом Лагард подчеркнула, что текущая ситуация не означает склонности к ужесточению политики. По ее словам, у ЕЦБ «есть компас, который указывает на ценовую стабильность, основанную на финансовой стабильности».
Рост цен на нефть после более чем шести недель боевых действий на Ближнем Востоке уже привел к ускорению инфляции в еврозоне выше целевого уровня 2%, говорится в статье.
Глава ЕЦБ заявила, что регулятор будет действовать в зависимости от ситуации: «Мы должны быть полностью гибкими и готовы двигаться в том направлении, в каком потребуется». Она добавила, что сейчас «слишком рано» определять дальнейшую траекторию ставок.
В регуляторе ожидают, что при ухудшении ситуации инфляция может ускориться до 4,2%, а при более жестком сценарии — превысить 6%.
19 марта ЕЦБ на фоне ормузского кризиса сохранил ставку на уровне 2%. Банк удерживает ставки без изменений с июня прошлого года. Большинство экономистов ожидают, что Европейский центральный банк не будет менять ставки в течение всего 2026 года.
13 апреля биржевая цена газа в Европе взлетела почти на 18% после новостей о провале переговоров между США и Ираном в Пакистане, а также заявлений американского президента Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива. США пообещали задерживать суда, владельцы которых заплатили Ирану за транзит.
До начала операции США и Израиля против Ирана через Ормузский пролив проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. С тех пор как в конце февраля США и Израиль нанесли первый удар по Ирану, цены на газ в Европе выросли более чем на 50%.
В начале апреля глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что мировой энергетический кризис будет иметь долгосрочные последствия. «Кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, масштабнее всех трех предыдущих (нефтяные кризисы 1973 и 1979 годов. — РБК) вместе взятых», — сказал он.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.