Столтенберг не исключил исчезновение НАТО через десять лет

Источник: РБК

Министр финансов Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО необязательно будет существовать всегда и не факт, что альянс будет существовать через 10 лет, передает TV2.

«Не факт, что НАТО будет существовать вечно. Не предопределено, что НАТО просуществует следующие десять лет», — сказал он.

Столтенберг отметил, что угрозы Дональда Трампа о выходе США из НАТО заслуживают особого внимания.

«В 2018 году он угрожал вывести Соединенные Штаты из НАТО. Он сделал это снова. Никто не может с уверенностью сказать, насколько вероятно, что это произойдет. Но мы должны серьезно относиться к заявлениям американского президента подобного рода», — указал экс-генсек НАТО.

Однако, по мнению Столтенберга, для сохранения альянса НАТО необходимо сосредоточиться не на риторике Трампа, а на реальной политике. Он отметил, что американцам необходимо показать, что НАТО выгодно и им.

В начале апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтону необходимо переосмыслить значение НАТО для своей страны.

8 апреля состоялась встреча президента США Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщала, что на встрече обсуждался выход США из НАТО.

После встречи Рютте заявил, что некоторые европейские страны «провалили тест», отказавшись помочь США в войне против Ирана. Трамп, в свою очередь, раскритиковал альянс и напомнил о Гренландии.

«НАТО не было рядом, когда мы в нем нуждались, и не окажется, если снова понадобится нам. Вспомните Гренландию, этот большой, плохо управляемый кусок льда!!!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, реагируя на ситуацию вокруг США и НАТО, заявил, что в Кремле не ожидают краха альянса на фоне недовольства Вашингтона.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше