Лавров заявил, что отношения России и Китая сильнее «ветра любых бурь»

Отношения России и Китая непоколебимы перед «ветром любых бурь», заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает корреспондент РБК.

Источник: РБК

«Я полностью согласен с характеристикой наших отношений как отношений непоколебимых перед ветром любых бурь», — сказал он.

Вместе с этим Лавров подчеркнул, что Россия может восполнить дефицит энергоресурсов Китаю и другим заинтересованным странам на фоне ближневосточного кризиса.

Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом 14 апреля. В тот же день он провел переговоры с китайским коллегой Ван И.

В протокольной части встречи российский министр заявил, что западные страны пытаются сдерживать Россию и Китай, создавая различные блоки на евразийском пространстве. Он упомянул в этом контексте ситуацию вокруг Украины, Тайваня и Южно-Китайского моря.

