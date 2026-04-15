Лавров заявил, что отношения России и Китая сильнее «ветра любых бурь»

«Я полностью согласен с характеристикой наших отношений как отношений непоколебимых перед ветром любых бурь», — сказал он.
Вместе с этим Лавров подчеркнул, что Россия может восполнить дефицит энергоресурсов Китаю и другим заинтересованным странам на фоне ближневосточного кризиса.
Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом 14 апреля. В тот же день он провел переговоры с китайским коллегой Ван И.
В протокольной части встречи российский министр заявил, что западные страны пытаются сдерживать Россию и Китай, создавая различные блоки на евразийском пространстве. Он упомянул в этом контексте ситуацию вокруг Украины, Тайваня и Южно-Китайского моря.