Россия ищет таланты: новый сервис для иностранцев заработал в РФ

Талантливых иностранцев зовут в Россию, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В РФ запущен новый онлайн-ресурс для иностранных граждан, стремящихся обосноваться и трудоустроиться в стране. Об этом сообщило АСИ. Возможность переехать и иметь отличные условия работы предоставляется высококвалифицированным профессионалам из-за рубежа.

Право на получение иммиграционного статуса имеют как научные работники и исследователи, так и деятели бизнеса, инвесторы, спортсмены, представители искусства, одаренные студенты и выпускники, а также лица, удостоенные государственных наград.

Кроме того, в эту категорию входят специалисты с пятилетним стажем в таких отраслях, как обрабатывающая и добывающая промышленность, ИТ, микроэлектроника и энергетика. Важно, что талант и уникальные навыки претендентов подлежат документальному подтверждению.

Рассмотрение заявки занимает от 95 до 125 дней. В ходе проверки оператор оценивает личные качества кандидата, после чего информация передается в МВД. Затем полиция направляет документы в рабочую группу комиссии по вопросам гражданства при президенте.

Руководство новой программой осуществляет Агентство по привлечению иностранных талантов в Россию. Учредителем данной структуры является АСИ, а ее создание было инициировано указом Путина в конце 2025 года.