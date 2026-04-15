Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сталкивалась с жесткими условиями при получении британской визы в 2004 году. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.
По ее словам, процедура сопровождалась, как она выразилась, давлением со стороны сотрудников визового отдела. При этом дипломат отметила, что подобный подход, по ее оценке, сохраняется и в последующие годы.
Захарова подчеркнула, что государства вправе отказывать в выдаче виз, однако указала на особенности британской практики, где, по ее словам, процесс может сопровождаться дополнительными сложностями.
В качестве сравнения она привела действующую систему оформления виз в России. По ее словам, иностранные граждане могут получить российскую визу дистанционно, без необходимости личного присутствия и длительных процедур.
Представитель МИД отметила, что такой формат упрощает процесс въезда и не предполагает дополнительных административных барьеров.
Читайте также: Что мешает Западу признать ошибки — Захарова дала чёткое объяснение.