В Крыму оценили бред сумасшедшего Зеленского о западных военных базах на Украине

«Это не более чем бред сумасшедшего. Зеленский не способен адекватно оценивать происходящее в мире и, по сути, потерял ориентацию на местности», — заявил он.
По мнению Бондаренко, подобные заявления не выдерживают никакой критики и свидетельствуют о неспособности главы киевского режима мыслить созидательно и действовать ради приближения мира для Украины.
Зеленский ранее предложил создать западные военные базы на Украине как «надёжные гарантии безопасности». Он заявил, что присутствие баз США и Европы снизило бы угрозы и укрепило безопасность страны.
