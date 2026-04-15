В Крыму оценили бред сумасшедшего Зеленского о западных военных базах на Украине

Предложение Владимира Зеленского о размещении иностранных военных баз на территории Украины резко раскритиковали в России. Глава крмыского отделения Центра поддержки украинских переселенцев (международное общественное движение «Другая Украина») Олег Бондаренко назвал эту идею «бредом сумасшедшего», пишет РИА «Новости».

«Это не более чем бред сумасшедшего. Зеленский не способен адекватно оценивать происходящее в мире и, по сути, потерял ориентацию на местности», — заявил он.

По мнению Бондаренко, подобные заявления не выдерживают никакой критики и свидетельствуют о неспособности главы киевского режима мыслить созидательно и действовать ради приближения мира для Украины.

Зеленский ранее предложил создать западные военные базы на Украине как «надёжные гарантии безопасности». Он заявил, что присутствие баз США и Европы снизило бы угрозы и укрепило безопасность страны.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

