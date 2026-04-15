Россия и Китай удерживают баланс в мире — Захарова оценила их роль

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия и Китай играют стабилизирующую роль в международных отношениях. Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.
По ее словам, две страны объединяют ресурсы и потенциал для поддержания устойчивости глобальной системы. Она отметила, что речь идет о взаимодействии двух государств с значительным геополитическим и экономическим влиянием.
Захарова подчеркнула, что Москва и Пекин ориентированы не на перераспределение сфер влияния, а на сохранение стабильности на международной арене.
Заявление прозвучало на фоне официального визита главы МИД России Сергея Лаврова в Китай. В ходе поездки он провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
