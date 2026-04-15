Захарова высказалась о нездоровой зависимости стран НАТО от США

Странам-участницам Североатлантического альянса (НАТО) стоит изучить работы психоаналитика Зигмунда Фрейда и преодолеть свои «детские фобии». Такое мнение в среду, 15 апреля, выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Политик обратила внимание на то, как Вашингтон подчинил себе государства объединения. По ее словам, «это травматический характер отношений, Фрейд нужен им безвариативно».
— Фрейд описывал стадии фиксации ребенка, когда он приучал себя к процедурам в связи с какими-то фазами роста или травмами. У меня тоже такое ощущение, что все натовские страны внутри своего блока находятся в состоянии травматического синдрома, фиксации на каких-то детских фобиях, — добавила она в эфире радио Sputnik.
Тем временем президент США Дональд Трампа выразил разочарование премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он назвал ее заявления относительно его критики в адрес папы римского Льва XIV «неприемлемыми», а также обвинил итальянку в бездействии по ключевым вопросам международной безопасности.