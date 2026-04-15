Мадьяр заявил, что Венгрия пока не может отказаться от российской нефти

Говоря о первых шагах после победы «Тисы» на выборах, Мадьяр заявил о планах обновить сотрудничество «вишеградской четверки». По словам политика, его первый визит в качестве премьер-министра страны будет в Польшу. Мадьяр также заявил, что новое правительство Венгрии намерено вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, «но друзьями мы не станем».