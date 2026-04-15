Мадьяр заявил, что Венгрия пока не может отказаться от российской нефти

Венгрия пока не может отказаться от российской нефти, заявил Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», победившей на парламентских выборах 12 апреля.
«Новое правительство отдает предпочтение диверсификации энергоснабжения. Трубопровод “Дружба” также останется — Венгрия не может от него отказаться, даже если бы захотела. Россия останется на своем месте и Венгрия тоже», — сказал он в эфире Kossuth Radio.
По словам Мадьяра, уровень стратегических запасов сократился до 20% и правительство не закупает нефть по действующему трубопроводу «Адрия». В этом контексте он напомнил, что кабинет Виктора Орбана будет работать еще месяц после выборов.
«На Орбане лежит огромная ответственность за восстановление запасов», — добавил Мадьяр.
Говоря о первых шагах после победы «Тисы» на выборах, Мадьяр заявил о планах обновить сотрудничество «вишеградской четверки». По словам политика, его первый визит в качестве премьер-министра страны будет в Польшу. Мадьяр также заявил, что новое правительство Венгрии намерено вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, «но друзьями мы не станем».
Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию прекратились 27 января. В Киеве объяснили ситуацию повреждением трубопровода и продолжающимися ремонтными работами. Сроки возобновления прокачки несколько раз переносились. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ремонт завершат «этой весной».
