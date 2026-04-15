Гуцан заявил о формальной работе по трудоустройству вернувшихся военных

Выступая с докладом в Совете Федерации, глава ведомства указал, что после окончания военной операции на Украине домой вернутся тысячи военнослужащих. «Единой системы учета вернувшихся лиц и их адаптации к мирной жизни до сих пор нет. Работу по их трудоустройству уполномоченные органы проводят во многих случаях формально. Десятки миллионов рублей, выделенных из бюджета для создания вакансий, остались неосвоенными», — сказал он.