Гуцан заявил о формальной работе по трудоустройству вернувшихся военных

Необходимо уже сейчас создавать условия для военных, которые вернутся с фронта, но пока работа по их трудоустройству ведется формально в большинстве случаев, заявил генеральный прокурор Александр Гуцан.
Выступая с докладом в Совете Федерации, глава ведомства указал, что после окончания военной операции на Украине домой вернутся тысячи военнослужащих. «Единой системы учета вернувшихся лиц и их адаптации к мирной жизни до сих пор нет. Работу по их трудоустройству уполномоченные органы проводят во многих случаях формально. Десятки миллионов рублей, выделенных из бюджета для создания вакансий, остались неосвоенными», — сказал он.
В ходе прокурорских проверок в 2025 году выяснилось, что переподготовка ветеранов зачастую велась по невостребованным в регионах специальностям, а предлагаемые варианты трудоустройства не учитывали навыков и состояния здоровья военных, рассказал Гуцан.
«Мы потребовали от министра труда и социального развития повысить эффективность реализации программ в интересах демобилизованных, обеспечить координацию деятельности с иными органами, а также спецучет нуждающихся в работе и трудоустроенных лиц», — добавил он.
На проблему приема на работу возвращающихся из зоны боевых действий Гуцан обратил внимание и на итоговой коллегии Генпрокуратуры в марте. Тогда он привел статистику, согласно которой трудоустроены были меньше половины обратившихся за помощью в этом вопросе.
Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков в конце прошлого года рассказывал, что с военной операции вернулись около 167 тыс. ветеранов боевых действий. Президент Владимир Путин отмечал, что всего в зоне конфликта на тот момент находилось более 700 тыс. военных, и называл их трудоустройство «очень важной задачей». В марте он призвал МВД активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии.