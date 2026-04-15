FT узнала, что Иран использовал китайский спутник для ударов по базам США

Иран координировал удары по американским военным базам на Ближнем Востоке при помощи китайского разведывательного спутника. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы.
Речь идет о спутнике, который Иран приобрел в 2024 году сразу после его запуска. Информационное агентство Китая «Синьхуа» сообщило в июне 2024 года о выводе на орбиту трех спутников коммерческой ракетой «Гушэньсин-1» («Церера-1»). Среди них был в том числе спутник TEE-01B.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) еще до начала американских атак получил доступ к коммерческим наземным станциям китайской компании Emposat, через которые управлялся спутник TEE-01B. Сети компании охватывают Азию, Латинскую Америку и другие регионы. Иранское командование использовало спутник для наблюдения за военными объектами США.
При помощи спутника Тегеран также изучает последствия нанесения ударов по американским военным базам в регионе. FT утверждает, что спутник Ирана сделал фотографии авиабазы Prince Sultan в Саудовской Аравии 13, 14 и 15 марта. В ходе одной из атак по этой авиабазе были повреждены или уничтожены несколько американских самолетов-заправщиков и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3 Sentry (AWACS).
Китайское посольство в США заявило, что Пекин выступает против распространения «спекулятивной и инсинуационной дезинформации со стороны соответствующих сторон, направленной против Китая». В Белом доме напомнили о заявлении американского президента Дональда Трампа, в котором он пригрозил Китаю большими проблемами за помощь Ирану в обеспечении противовоздушной обороны.
Трамп недавно, 12 апреля, заявил, что США введут дополнительные пошлины на китайские товары, если найдут доказательства того, что Пекин занимается военными поставками Ирану. После объявленного перемирия президент США пригрозил пошлиной в 50% на продаваемые Штатам товары любой стране, которая поставит Ирану оружие.
CNN со ссылкой на источники 11 апреля сообщал, что у американской разведки есть данные о планах КНР поставить Исламской Республике новые системы ПВО, включая переносные зенитные комплексы.
