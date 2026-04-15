Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что при получении британской визы в 2004 году столкнулась с настоящими издевательствами. Про свой опыт она рассказала в эфире радио Sputnik.
«Я тогда пришла оформлять британскую визу. Это 2004 год, еще ничего не предвещало, не было их претензий к нам, но издевательства — это как визитная карточка. Чего я только ни наслушалась, что мне только ни сказали в этом визовом отделе британского посольства», — поделилась дипломат.
Захарова признала, что любое государство вправе отказать в визе. Однако в случае с Лондоном ситуация обстояла куда хуже. По ее словам, британское посольство либо отдает и при этом издевается или издевается и не отдает документ вовсе.
Для контраста дипломат отметила, что в РФ данная процедура проходит проще. Ведь сейчас иностранцы могут оформить российскую визу дистанционно и без каких-либо затруднений.
