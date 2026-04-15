Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Чего я только ни наслушалась»: Захарова рассказала о своем опыте получения британской визы

Захарова заявила, что столкнулась с издевательствами при получении визы Британии.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что при получении британской визы в 2004 году столкнулась с настоящими издевательствами. Про свой опыт она рассказала в эфире радио Sputnik.

«Я тогда пришла оформлять британскую визу. Это 2004 год, еще ничего не предвещало, не было их претензий к нам, но издевательства — это как визитная карточка. Чего я только ни наслушалась, что мне только ни сказали в этом визовом отделе британского посольства», — поделилась дипломат.

Захарова признала, что любое государство вправе отказать в визе. Однако в случае с Лондоном ситуация обстояла куда хуже. По ее словам, британское посольство либо отдает и при этом издевается или издевается и не отдает документ вовсе.

Для контраста дипломат отметила, что в РФ данная процедура проходит проще. Ведь сейчас иностранцы могут оформить российскую визу дистанционно и без каких-либо затруднений.

Ранее Захарова высказалась о посещении бывшим премьером Британии Борисом Джонсоном позиций армии Украины. Она заявила, что это событие сравнимо со «злодеем, вернувшимся на место преступления».

