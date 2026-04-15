По его словам, поставки по трубопроводу «Дружба» имеют ключевое значение для страны, а отказ от них невозможен по географическим причинам.
«Это очень важно, и Венгрия сейчас просто не сможет от этого отказаться… с географической точки зрения это было бы совершенно невозможно», — объяснил политик.
Мадьяр также выразил надежду, что Украина возобновит работу трубопровода в конце апреля, как ранее заявлялось. Он добавил, что пока не обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским, отметив, что соответствующие полномочия на данный момент есть у действующего премьер-министра Виктора Орбана.
Ожидается, что сам Мадьяр может возглавить правительство после формирования нового состава парламента в начале мая. Проигравший выборы в парламент премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изо всех сил пытался восстановить поставки нефти по «Дружбе» через Украину. После победы оппозиции на венгерских выборах Зеленский начал говорить, что ремонт будет завершён к концу апреля. Кстати, лидер победившей в Венгрии партии «Тиса» уже отказывался прекращать закупки нефти из РФ.
