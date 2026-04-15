Партнерство России и Китая
Сотрудничество России и Китая оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире.
Диалог президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина позволил повысить устойчивость отношений Москвы и Пекина.
Россия и Китай владеют ресурсами, которые позволяют не зависеть от решений и операций США на Ближнем Востоке, которые негативно влияют на состояние мировой энергетики.
Отношения России и Китая «непоколебимы перед ветром любых бурь».
Ситуация на Ближнем Востоке
Происходящее на Ближнем Востоке — «кризисный узел», который будет сложно развязать. Попытка его «разрубить» не приведет к стабилизации обстановки.
Страны Персидского залива понимают, что Исламская Республика не приняла бы решение о блокировке Ормузского пролива, если бы не атаки со стороны США и Израиля.
Арабские страны осознавали, что Тегеран в ответ на агрессию Вашингтона будет отвечать ударами по американским военным объектам на их территориях.
Россия способна обеспечить энергоресурсами Китай и другие страны, которые испытывают нехватку углеводородов из-за ситуации на Ближнем Востоке.
В «уничтожение» Ирана невозможно верить.
Россия предлагает свое участие в разрешении проблемы с обогащенным ураном в Иране.
Москва надеется, что Вашингтон в переговорах с Тегераном будет трезво оценивать ситуацию и прекратит агрессию, последствия которой касаются всех стран Персидского залива.
Россия считает, что Иран имеет неотъемлемое право на обогащение урана и примет любое решение этого вопроса, которое будет устраивать Исламскую Республику.
Москва и Пекин способны поддержать любые форматы сопровождения переговоров Вашингтона и Тегерана.
Конфликт на Украине
Москва приветствовала переговоры с Вашингтоном по разрешению украинского кризиса и готова к их продолжению.
Американская сторона во время саммита на Аляске выражала готовность признать де-юре реалии «на земле» по Украине.
Россия придерживается соглашений, достигнутых в Анкоридже.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер «упиваются идеей» развертывания стабилизационного военного контингента, но без США они не справятся с этой задачей.
Отношения России с США и Европой
Команда Дональда Трампа сохраняет, укрепляет и расширяет санкционные ограничения в отношении России, которые ранее ввел Джо Байден.
Вооружение Евросоюза ведется быстрыми темпами и представляет угрозу.
Сербию пытаются превратить в буферную зону для конфликта с Россией.
В Европе некоторые политики и высокопоставленные чиновники уже рассматривают возможность отказа от полного прекращения поставок газа и нефти из России.
Европейские страны в случае полного отказа от российских углеводородов ожидает «осиновый кол» зависимости от других поставщиков.
США лучше вступать в диалог со странами, правительство которых им не нравится, а не демонстрировать агрессию.
Москва продолжит поставлять Гаване нефть в качестве поддержки.
США намерены возложить на Европу обязанность по сдерживанию России, чтобы переориентироваться на противостояние с Китаем.
Россия готова к инвестиционному взаимодействию с США после разрешения украинского конфликта.