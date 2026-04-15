Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кризисный узел на Ближнем Востоке, осиновый кол для ЕС: заявления Лаврова в КНР

Глава МИД России Сергей Лавров 14—15 апреля находится в Китае с официальным визитом. В программе поездки — встреча с министром иностранных дел КНР Ван И и переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. На пресс-конференции в Пекине Лавров сделал ряд заявлений. Собрали ключевые высказывания главы российского МИДа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Партнерство России и Китая

Сотрудничество России и Китая оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире.

Диалог президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина позволил повысить устойчивость отношений Москвы и Пекина.

Россия и Китай владеют ресурсами, которые позволяют не зависеть от решений и операций США на Ближнем Востоке, которые негативно влияют на состояние мировой энергетики.

Отношения России и Китая «непоколебимы перед ветром любых бурь».

Ситуация на Ближнем Востоке

Происходящее на Ближнем Востоке — «кризисный узел», который будет сложно развязать. Попытка его «разрубить» не приведет к стабилизации обстановки.

Страны Персидского залива понимают, что Исламская Республика не приняла бы решение о блокировке Ормузского пролива, если бы не атаки со стороны США и Израиля.

Арабские страны осознавали, что Тегеран в ответ на агрессию Вашингтона будет отвечать ударами по американским военным объектам на их территориях.

Россия способна обеспечить энергоресурсами Китай и другие страны, которые испытывают нехватку углеводородов из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Белый дом намеревался взять под контроль нефть в Иране так же, как в Венесуэле.

В «уничтожение» Ирана невозможно верить.

Россия предлагает свое участие в разрешении проблемы с обогащенным ураном в Иране.

Москва надеется, что Вашингтон в переговорах с Тегераном будет трезво оценивать ситуацию и прекратит агрессию, последствия которой касаются всех стран Персидского залива.

Россия считает, что Иран имеет неотъемлемое право на обогащение урана и примет любое решение этого вопроса, которое будет устраивать Исламскую Республику.

Евросоюз сыграл «вредную роль», инициировав восстановление санкций ООН против Ирана.

Москва и Пекин способны поддержать любые форматы сопровождения переговоров Вашингтона и Тегерана.

Конфликт на Украине

Москва приветствовала переговоры с Вашингтоном по разрешению украинского кризиса и готова к их продолжению.

Американская сторона во время саммита на Аляске выражала готовность признать де-юре реалии «на земле» по Украине.

Россия придерживается соглашений, достигнутых в Анкоридже.

ЕС и США пытаются реализовать проект по формированию нового военного блока, в который войдет Украина. Киеву в этом альянсе отведут роль ведущего участника, который будет сдерживать Россию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер «упиваются идеей» развертывания стабилизационного военного контингента, но без США они не справятся с этой задачей.

Отношения России с США и Европой

Команда Дональда Трампа сохраняет, укрепляет и расширяет санкционные ограничения в отношении России, которые ранее ввел Джо Байден.

Вооружение Евросоюза ведется быстрыми темпами и представляет угрозу.

Сербию пытаются превратить в буферную зону для конфликта с Россией.

В Европе некоторые политики и высокопоставленные чиновники уже рассматривают возможность отказа от полного прекращения поставок газа и нефти из России.

Европейские страны в случае полного отказа от российских углеводородов ожидает «осиновый кол» зависимости от других поставщиков.

США лучше вступать в диалог со странами, правительство которых им не нравится, а не демонстрировать агрессию.

Москва продолжит поставлять Гаване нефть в качестве поддержки.

Россия не будет уклоняться от диалога с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

США намерены возложить на Европу обязанность по сдерживанию России, чтобы переориентироваться на противостояние с Китаем.

Россия готова к инвестиционному взаимодействию с США после разрешения украинского конфликта.

