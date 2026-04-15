Гуцан призвал запретить госслужбу для коррупционеров с «черной меткой»

В России на государственную службу не должны принимать тех, кого уличили в коррупционных преступлениях, заявил генеральный прокурор Александр Гуцан, выступая с докладом в Совете Федерации.
Рассказывая об итогах работы прокуроров по борьбе с коррупцией в 2025 году, Гуцан указал, что число освобожденных по требованию прокуроров от должности в связи с утратой доверия выросло на треть и достигло почти 1 тыс. служащих. При этом, отметил генпрокурор, некоторые чиновники пытались избежать наказания и уволиться по собственному желанию до начала проверки.
«По искам прокуроров суд изменил формулировки увольнения на утрату доверия для 300 должностных лиц. Казалось бы, такая запись должна стать для коррупционеров “черной меткой”, исключить повторное поступление на государственную службу, однако соответствующего запрета в законодательстве нет. Считаю, этот пробел нужно устранить», — сказал он.
По итогам прошлого года значительно выросло число выявленных коррупционных преступлений, продолжил Гуцан. Всего, по его словам, было зарегистрировано свыше 43 тыс., более трети из которых совершены в крупном и особо крупном размере и в составе организованных групп. «Закономерно увеличилось и количество лиц, изобличенных в таких деяниях. Это значимый итог антикоррупционной работы всех правоохранительных органов», — добавил он.
Кроме того, было пресечено почти 150 тыс. нарушений в сфере противодействия коррупции. К разным видам ответственности были привлечены 70 тыс. человек, а по материалам надзорных проверок возбуждено 3,7 тыс. уголовных дел.
Генеральная прокуратура фиксирует рост выявленных коррупционных преступлений пятый год подряд. Выступая на итоговой коллегии ведомства в марте, Гуцан заявил о планах наращивать усилия, чтобы «нечистые на руку мздоимцы в полной мере осознали бессмысленность незаконного обогащения».
В борьбе с коррупцией, подчеркивал генпрокурор, недопустимы популизм и «искусственное наращивание показателей». По его мнению, для эффективной работы следует навести порядок и в правовом поле, а именно исключить «коррупциогенные» факторы из законодательства.