Трамп заявил, что не видит необходимости в продлении перемирия с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не думает о продлении режима прекращения огня.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил, что не думает о продлении режима прекращения огня. Он не считает, что в этом будет необходимость, передает американский журналист ABC News Джонатан Карл.

«Я думаю, что впереди вас ждут удивительные два дня. Я действительно так думаю», — заявил Трамп.

Отвечая на вопрос о том, завершится ли конфликт подписанием соглашения, Трамп заявил, что конфликт в любом случае закончится, но сделка в этом вопросе предпочтительнее, поскольку в таком случае Иран сможет перестроиться.

«Это может закончиться как угодно, но я думаю, что сделка предпочтительнее, потому что тогда они смогут перестроиться. Сейчас у них действительно другой режим. Несмотря ни на что, мы уничтожили радикалов. Их больше нет, они больше не с нами», — сказал американский президент.

Помимо этого, в ходе личной беседы с журналистом Трамп заявил: «Если бы я не был президентом, мир был бы разорван на куски».

8 апреля Иран и США объявили о прекращении огня на две недели. 11 апреля в Пакистане состоялись переговоры сторон, которые завершились без достижения соглашения. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс при этом сообщал, что Вашингтон добился «значительного прогресса» на переговорах.

Вечером 14 апреля в беседе с изданием The New York Post американский президент отметил, что новый раунд переговоров США и Ирана может состояться в ближайшие два дня в Пакистане.

В ночь на 15 апреля президент США Дональд Трамп заявил об окончании войны с Ираном.

