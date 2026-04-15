Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области полностью пропал свет из-за украинского удара

Источник: РБК

В Запорожской области пропало электричество после очередного украинского удара по объектам энергетической инфраструктуры, сообщило министерство энергетики региона. Это привело к полному обесточиванию региона, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

По данным Минэнерго, повреждения получило оборудование. На месте уже работают специалисты, которые принимают меры для стабилизации ситуации.

Ранее обесточенным остался город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Энергетики работают в круглосуточном режиме, а критическая инфраструктура и социальные объекты обеспечиваются электричеством из резервных дизель-генераторов.

Накануне свет отключился в пяти муниципалитетах Запорожской области. На резервных источниках питания продолжили работу медицинские организации, которые оказывают экстренную помощь гражданам в полном объеме. Также жители региона могли воспользоваться пунктами зарядки мобильных и накопительных устройств.

В ночь на 14 апреля ВСУ атаковали объект энергетической инфраструктуры на юге Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил о повреждении части оборудования. Позднее он добавил, что пострадало несколько энергообъектов.

