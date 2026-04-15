Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звание «Лучший сват» на тоях: депутат предложил запретить фейковые награды

На заседании мажилиса депутат Ерболат Сатыбалдин предложил запретить фейковые награды, в том числе те, где есть термины «Құрметті», «Халық», «Батыр», передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Сегодня мы столкнулись с новой формой этого деструктивного явления.

Повсеместная тяга к помпезности на торжественных мероприятиях и тоях перешла все границы. Дошло до того, что хозяева праздников вручают гостям значки вроде «Лучший сват» (Үздік құда), превращая само понятие почётной награды в бессмысленную игрушку.

Хорошо бы, если бы всё это ограничивалось только тоями. Этот «вирус» поразил всё общество, проникнув на предприятия и в трудовые коллективы. Погоня за псевдонаградами и самодельными нагрудными знаками стала своего рода модой. Ценность многих современных медалей не выше того самого значка «Лучший сват», спрос на них по-прежнему велик.

В конце декабря 2025 года общественное объединение Qazaqstan Ardagerleri наградило ряд граждан знаками «Намыс» имени Бауыржана Момышулы, «Батыр шапағаты» и «Ел жанашыры». Организаторы были привлечены к ответственности по части 2 статьи 674 Кодекса об административных правонарушениях.

В связи с этим депутат Ерболат Сатыбалдин предложил:

  1. Ввести запрет на присвоение общественным наградам имён исторических личностей, национальных героев и государственных деятелей, а также на использование в их названиях терминов государственного значения: «Құрметті», «Еңбек сіңірген», «Халық», «Даңқ», «Батыр», «Үздік».

  2. Внести в закон «О государственных наградах Республики Казахстан» понятие «общественная награда», чётко определив правовые границы и требования к наградам, вручаемым общественными организациями, объединениями и ассоциациями.