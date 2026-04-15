Звание «Лучший сват» на тоях: депутат предложил запретить фейковые награды

Сегодня мы столкнулись с новой формой этого деструктивного явления.
Повсеместная тяга к помпезности на торжественных мероприятиях и тоях перешла все границы. Дошло до того, что хозяева праздников вручают гостям значки вроде «Лучший сват» (Үздік құда), превращая само понятие почётной награды в бессмысленную игрушку.
Хорошо бы, если бы всё это ограничивалось только тоями. Этот «вирус» поразил всё общество, проникнув на предприятия и в трудовые коллективы. Погоня за псевдонаградами и самодельными нагрудными знаками стала своего рода модой. Ценность многих современных медалей не выше того самого значка «Лучший сват», спрос на них по-прежнему велик.
В конце декабря 2025 года общественное объединение Qazaqstan Ardagerleri наградило ряд граждан знаками «Намыс» имени Бауыржана Момышулы, «Батыр шапағаты» и «Ел жанашыры». Организаторы были привлечены к ответственности по части 2 статьи 674 Кодекса об административных правонарушениях.
В связи с этим депутат Ерболат Сатыбалдин предложил:
Ввести запрет на присвоение общественным наградам имён исторических личностей, национальных героев и государственных деятелей, а также на использование в их названиях терминов государственного значения: «Құрметті», «Еңбек сіңірген», «Халық», «Даңқ», «Батыр», «Үздік».
Внести в закон «О государственных наградах Республики Казахстан» понятие «общественная награда», чётко определив правовые границы и требования к наградам, вручаемым общественными организациями, объединениями и ассоциациями.