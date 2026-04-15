Алкотестеры под сомнением: депутат заявил о рисках нарушения прав водителей

Серьёзные риски и необходимость пересмотра процедуры
По словам депутата, в системе сохраняются серьёзные риски нарушения прав граждан, и сама процедура требует пересмотра. У водителей часто отсутствует доступ к информации о проверке:
> «Людям не выдают на руки информацию, не показывают, где указан номер сертификата, какое оборудование используется. Это тоже нарушение прав людей», — сказал Мурат Абенов.
Спорный «нулевой подход»
Абенов напомнил, что ранее в Казахстане фактически действовал «нулевой подход» к содержанию алкоголя:
> «Минздрав, я думаю, уже признал, что в своё время было принято ошибочное решение. Например, в Европе допустимы 0,5 промилле, потому что остаточные показатели могут давать лекарства и другие факторы. У нас фактически был нулевой подход. Сейчас мы поднимаем вопрос о 0,3, и в министерстве понимают, что прежняя норма была излишне жёсткой», — отметил он.
Обсуждение новых подходов уже ведётся, но окончательное решение пока не принято.
Роль врачей и качество экспертизы
Абенов подчеркнул важность роли врачей и качества экспертизы:
> «В мире определение состояния алкогольного опьянения не сводится только к показаниям прибора. Обязательно должен быть врач-нарколог, который проводит полноценную проверку по множеству критериев и делает вывод, действительно ли человек пьян и может ли он управлять автомобилем», — заявил Абенов.
Каждый водитель имеет право отказаться от проверки на алкотестере и потребовать анализ крови, однако на практике это право не всегда соблюдается.
Проблемы в регионах
Ситуация осложняется нехваткой оборудования и специалистов, особенно в районах:
> «Нам говорят, что у нас не хватает врачей, нет нормальных алкотестеров, нет нормальных лабораторий в районах. Получается, если любого водителя задержат, ему могут сказать: у нас нет лаборатории, значит, проходи проверку только на том приборе, который есть, даже если он вызывает вопросы», — отметил депутат.
В качестве примера Абенов привёл случай в Восточно-Казахстанской области:
> «Мой коллега сообщил, что в Шемонаиховском районе его поймали, и попросил возможность сдать кровь, поскольку алкотестер был весь перемотан скотчем. Как можно при помощи такого алкотестера решать судьбу? В итоге кровь сдать ему так и не разрешили. И решение вынесли по данным этого непроверенного алкотестера», — сказал он.
Также он упомянул инцидент в Алматы на проспекте Аль-Фараби:
> «На Аль-Фараби было очень серьёзное нарушение со стороны сотрудников полиции. В Алматы есть и алкотестеры, и наркологи. Вопрос нужно ставить по-другому: почему человека отпустили через полчаса? Почему сразу не взяли кровь, почему сразу не провели полноценную оценку?».
Позиция: не амнистия, а справедливость
Абенов подчеркнул, что речь идёт не о смягчении наказания для нарушителей, а о защите прав граждан:
> «Я в первую очередь говорю о нарушении прав человека. Но это не значит, что кто-то должен избегать ответственности. Просто нельзя ради показателей или желания наказать нарушать права людей», — отметил мажилисмен.