Вэнс назвал главным достижением США прекращение поставок оружия Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что одним из главных достижений нынешней администрации США является прекращение поставок оружия на Украину.
«Мы сказали Европе, что если вы хотите покупать оружие, то можете это делать, но Соединенные Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину. Мы просто ушли из этого бизнеса», — сказал он во время выступления в университете Джорджии.
При этом США продолжают поставлять Украине оружие, оплаченное другими странами. Так, в 2026 году планируется передать Киеву вооружение на $15 млрд. Оно оплачено Европой и Канадой.
Киев получает американское оружие по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — Список приоритетных требований Украины), согласованной летом 2025 года. В соответствии с ней украинская сторона ежемесячно составляет список необходимых вооружений, которые затем европейцы закупают у США.
Россия осуждает военную помощь Украине. Москва подчеркивает, что эти действия не изменят ход военной операции и лишь затягивают конфликт.
