С недобросовестных подрядчиков в России за год взыскали 24 млрд руб

24 млрд руб. взыскали с недобросовестных подрядчиков в России в 2025 году. К административной и дисциплинарной ответственности по искам Генпрокуратуры привлекли более 62 тыс. человек. Об этом заявил глава ведомства Александр Гуцан на пленарном заседании Совета Федерации.
По словам генпрокурора, в условиях структурной перестройки экономики надзорное ведомство занималось обеспечением соблюдения закона в области госзакупок. В первую очередь речь идет о закупках, связанных с реализацией национальных проектов и обороны. Пресечено было порядка 216 тыс. нарушений. Среди них хищения бюджетных средств, несоблюдение конкурсных процедур и завышение стоимости работ.
«Материалы надзорных проверок послужили основанием для возбуждения 1250 уголовных дел. Каждое пятое из них связано с закупками у единственного поставщика. В прошлом году объем контрактов, заключенных без торгов, превысил 13 трлн руб., а это треть всех бюджетных расходов страны. При таком масштабе важно предупредить любые злоупотребления», — сказал Гуцан.
В марте 2026 года Александр Гуцан сообщил, что в 2025-м по искам прокуратуры государству перешло имущество на общую сумму в 4 трлн руб. Генпрокурор уточнил, что «из-под иностранного влияния» были выведены и переданы государству стратегические предприятия с общей капитализацией порядка 2 трлн руб.
Александр Гуцан стал генпрокурором в сентябре 2025 года. Президент России Владимир Путин призывал его «сделать все» для соблюдения законных прав и интересов граждан.
