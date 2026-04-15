«Регионы просто беззащитны»: депутат жестко раскритиковал уровень борьбы с селями в Казахстане

Абуталип Мутали заявил, что вопрос селевой безопасности и готовности системы предупреждения ЧС в горных регионах страны требует немедленного вмешательства. По его данным, за период 2021—2025 годов на территории страны зафиксировано 17 случаев селевых проявлений.
«При этом все они отнесены к событиям с “минимальным воздействием” и отсутствием ущерба. Основной причиной указанных явлений названы интенсивные атмосферные осадки. При этом представленные данные носят обобщенный характер и не содержат детализированной информации о потенциальных рисках, уязвимых населенных пунктах и прогнозируемых сценариях развития чрезвычайных ситуаций».
Отдельного внимания заслуживает крайне низкий уровень инженерной защищенности. За последние годы реализован лишь единичный крупный инфраструктурный проект — селезадерживающая плотина «Аюсай» в Алматы, что не соответствует масштабу потенциальных угроз в других селеопасных регионах, включая Жетісу, Алматинскую и Жамбылскую области.
«Простыми словами, многие наши регионы просто беззащитны перед селями, и просто везет, что это не привело к печальным последствиям», — заявил Мутали. Он отметил, что в стране отсутствуют полноценные системы раннего прогнозирования с использованием искусственного интеллекта, интеграция сенсорных данных с аналитическими моделями, а также достаточные вычислительные мощности для обработки больших массивов данных.
«При этом часть датчиков демонтируется в межсезонный период, что снижает непрерывность наблюдений. Такая экономия на селезащите когда-нибудь может выйти нам боком».
Серьезную обеспокоенность вызывает уровень охвата населения системами экстренного оповещения — порядка 50,5%, что означает, что почти половина граждан может не получить своевременное предупреждение в случае чрезвычайной ситуации. В век информации такой вакуум в минуты ЧС быстро заполняется домыслами и другими опасными инсинуациями", — добавил депутат.
По его данным, целевые бюджетные средства на борьбу с селями за последние годы не выделялись, что свидетельствует о фрагментарности реализуемой политики.
«Внедрение современных инструментов, включая систему “Mass Alert”, осуществляется поэтапно и не охватывает все селеопасные регионы, при этом интеграция с интеллектуальными системами прогнозирования отсутствует. Управление природными рисками, включая селевые процессы, должно базироваться на комплексном подходе: развитая сеть мониторинга, моделирование сценариев, применение искусственного интеллекта, устойчивое финансирование и полное покрытие системами оповещения», — добавил депутат.
Предложения депутата:
Инициировать разработку и утверждение единой государственной программы по селевой безопасности с отдельным финансированием.
Провести ревизию причин ограниченного строительства защитных сооружений в селеопасных регионах и представить актуализированную оценку потенциального ущерба по сценариям чрезвычайных ситуаций.
Определить жесткие сроки внедрения систем, обеспечивающих 100% покрытие населения современными системами экстренного оповещения во всех паводко- и селеопасных зонах.
Обеспечить качественный переход от простого мониторинга к полноценному внедрению систем прогнозирования на базе искусственного интеллекта и интеграции всех сенсорных данных в единую аналитическую платформу.