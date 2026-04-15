МАГАТЭ предупредило о продолжении КНДР разработок ядерного оружия

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Северная Корея добилась «очень серьезных» успехов в ядерной программе, в том числе за счет строительства объекта по обогащению урана.
Наличие нового объекта, схожего с заводом по обогащению урана в Кансоне, подтверждается спутниковыми снимками.
Также, по данным МАГАТЭ, активность на крупнейшем ядерном объекте в Йонбене значительно возросла — отмечается работа пятимегаваттного реактора, установки переработки топлива и других объектов.
По оценкам агентства, Северная Корея располагает несколькими десятками боеголовок.
«Все [эти признаки] указывают на очень серьезное наращивание возможностей КНДР в области производства ядерного оружия», — сказал Гросси, выступая в Сеуле (цитата по Reuters).
Он подчеркнул, что переход к усиленным ядерным арсеналам не повышает безопасность, а наоборот, создает риск распространения ядерного оружия.
Говоря о программе Южной Кореи по строительству атомных подводных лодок, Гросси заявил, что пригласил Сеул к тесному сотрудничеству с МАГАТЭ для предотвращения рисков распространения ядерного оружия.
В 2006 году Северная Корея провела первое подземное ядерное испытание. Позднее в стране состоялись испытания термоядерной бомбы.
В 2018 году Пхеньян заявил о приостановке ядерных испытаний и присоединении к глобальному процессу ядерного разоружения. Однако через два года власти КНДР сообщили, что не будут соблюдать односторонний мораторий на испытание ядерного оружия и тестовые полеты межконтинентальных баллистических ракет.
Прошлым летом северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал наличие ядерного оружия гарантией безопасности страны. Он отметил, что оно как «абсолютная сила» защитит Северную Корею не только от военных угроз, но и от «любых форм политического давления».
