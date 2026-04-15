МАГАТЭ предупредило о продолжении КНДР разработок ядерного оружия

В 2018 году Пхеньян заявил о приостановке ядерных испытаний и присоединении к глобальному процессу ядерного разоружения. Однако через два года власти КНДР сообщили, что не будут соблюдать односторонний мораторий на испытание ядерного оружия и тестовые полеты межконтинентальных баллистических ракет.