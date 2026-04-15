СМИ: соратники Орбана в ЕС могут принять от него эстафету по Украине

«Уход Орбана не означает, что (глава ЕК Урсула — ред.) фон дер Лейен или Киев могут вздохнуть с облегчением. В Европейском совете, где собираются все 27 лидеров для принятия решений, по-прежнему есть несколько союзников Орбана и несколько потенциальных новых помех», — говорится в материале издания.
Издание подчеркивает, что премьер Словакии часто был верным соратником Орбана по наложению вето на принятие антироссийских санкций против Москвы и выступал за блокирование кредита для Киева. Премьер Чехии также выступал за исключение из участия в кредите ЕС для Украины и призывал к сокращению поддержки Киеву.
Говоря о Мелони, один из неназванных дипломатов ЕС заявил, что она происходит из той же «политической семьи», что и Орбан, и ее нельзя сбрасывать со счетов.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия «Тиса» во главе с Мадьяром значительно опережает партию «Фидес» Виктора Орбана. По данным комиссии, «Тиса» получит 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место «Фидес» должна получить 57 мест. Окончательные результаты после обработки всех голосов, присланных из-за границы должны быть утверждены до вечера субботы, 18 апреля.
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза «от нарушений принципов верховенства права в Венгрии». Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.