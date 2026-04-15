WSJ узнала об обсуждении ЕС и Канадой создания «европейского НАТО»

План предполагает использование существующих военных структур НАТО в случае выхода Соединенных Штатов из блока. Источники рассказали, что работа над ним пока ведется неофициально, он обсуждается, например, за ужинами с участием должностных лиц. По информации WSJ, в переговорах также участвуют Великобритания, Франция, Польша и скандинавские страны.
Источники подчеркнули, что план сам по себе не призван составить конкуренцию действующему альянсу. Однако уполномоченные на его разработку стремятся привлечь большее число европейцев к командно-контрольным функциям НАТО и дополнить военные ресурсы США теми, что имеются у самой Европы. Сейчас вся структура НАТО построена вокруг американского лидерства, что проявляется практически на всех уровнях — от логистики и разведки до состава высшего военного командования альянса, отмечает WSJ.
Среди прочих задач — сохранение потенциала сдерживания против России (власти подчеркивают, что страна не угрожает Европе), оперативная слаженность и поддержание ядерного авторитета даже в том случае, если Вашингтон выведет войска из Европы или откажется защищать ее.
Катализатором обсуждений стало в том числе изменение позиции Германии при канцлере Фридрихе Мерце, который сомневается в надежности США как союзника, говорят источники, знакомые с его позицией.
Прямое участие в работе над планом принимает президент Финляндии Александр Стубб, пишет WSJ. «Перекладывание бремени с США на Европу продолжается и будет продолжаться Главный посыл нашим американским друзьям заключается в том, что после всех этих десятилетий Европе пора взять на себя больше ответственности за собственную безопасность и оборону», — сказал он в беседе с изданием.
Трамп после прихода к власти неоднократно критиковал европейских союзников за недостаточные вложения в работу блока, призывал их взять на себя больше ответственности и увеличить расходы на оборону. В начале апреля он вновь заявил, что всерьез задумался о выводе США из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне, которую Вашингтон ведет против Ирана совместно с Израилем.
Утром 15 апреля Трамп вновь обрушился с критикой на блок: он написал в Truth Social, что «НАТО не поддержало нас и не поддержит нас в будущем».
Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что Вашингтон может провести переоценку ценности НАТО по завершении войны в Иране. Однако окончательное решение остается за Трампом, подчеркнул он.