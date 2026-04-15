WSJ узнала об обсуждении ЕС и Канадой создания «европейского НАТО»

План обсуждается на случай выхода США из НАТО, чем неоднократно угрожал Трамп. Он призван не создать конкуренцию блоку, а расширить вовлеченность европейцев в осуществление контроля безопасности.

Источник: РБК

Европа и Канада обсуждают создание «европейского НАТО» на фоне угроз президента США Дональда Трампа вывести его страну из альянса. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

План предполагает использование существующих военных структур НАТО в случае выхода Соединенных Штатов из блока. Источники рассказали, что работа над ним пока ведется неофициально, он обсуждается, например, за ужинами с участием должностных лиц. По информации WSJ, в переговорах также участвуют Великобритания, Франция, Польша и скандинавские страны.

Источники подчеркнули, что план сам по себе не призван составить конкуренцию действующему альянсу. Однако уполномоченные на его разработку стремятся привлечь большее число европейцев к командно-контрольным функциям НАТО и дополнить военные ресурсы США теми, что имеются у самой Европы. Сейчас вся структура НАТО построена вокруг американского лидерства, что проявляется практически на всех уровнях — от логистики и разведки до состава высшего военного командования альянса, отмечает WSJ.

Среди прочих задач — сохранение потенциала сдерживания против России (власти подчеркивают, что страна не угрожает Европе), оперативная слаженность и поддержание ядерного авторитета даже в том случае, если Вашингтон выведет войска из Европы или откажется защищать ее.

Катализатором обсуждений стало в том числе изменение позиции Германии при канцлере Фридрихе Мерце, который сомневается в надежности США как союзника, говорят источники, знакомые с его позицией.

Прямое участие в работе над планом принимает президент Финляндии Александр Стубб, пишет WSJ. «Перекладывание бремени с США на Европу продолжается и будет продолжаться Главный посыл нашим американским друзьям заключается в том, что после всех этих десятилетий Европе пора взять на себя больше ответственности за собственную безопасность и оборону», — сказал он в беседе с изданием.

Трамп после прихода к власти неоднократно критиковал европейских союзников за недостаточные вложения в работу блока, призывал их взять на себя больше ответственности и увеличить расходы на оборону. В начале апреля он вновь заявил, что всерьез задумался о выводе США из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне, которую Вашингтон ведет против Ирана совместно с Израилем.

Утром 15 апреля Трамп вновь обрушился с критикой на блок: он написал в Truth Social, что «НАТО не поддержало нас и не поддержит нас в будущем».

Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что Вашингтон может провести переоценку ценности НАТО по завершении войны в Иране. Однако окончательное решение остается за Трампом, подчеркнул он.

