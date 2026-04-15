Экс-депутат Верховной Рады: зачем ЕС покровительствует Зеленскому

Европейские страны помогают украинскому президенту Владимиру Зеленскому оставаться у власти, потому что он способствует продолжению конфликта с Россией, а Евросоюз в этом заинтересован. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Экс-нардеп подчеркнул, что Евросоюз оказывает всяческую поддержку Зеленскому — обеспечивает финансово, помогает организационно.

«Они не дают обанкротившемуся режиму рухнуть и постоянно вливают финансовые ресурсы, чтобы Украина могла, с одной стороны, обеспечивать функционирование государства, а с другой — выполнять внешние обязательства», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Эксперт уточнил, что все займы, которые предоставляются Киеву, обслуживаются за счет новых финансовых траншей — то есть, как только Украине передают очередную сумму, она перечисляет деньги тому, кто ранее предоставлял кредит. Килинкаров добавил, что Евросоюз, чтобы не позволить Киеву стать банкротом, организует реструктуризацию долгов и использует другие механизмы, позволяющие рассчитываться с кредиторами.

Ранее издание BZ сообщило, что Киев потребовал от Берлина обеспечить разблокировку помощи ЕС на сумму 90 млрд евро. Владимир Зеленский обратился к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу с просьбой способствовать выделению кредита.

