Экс-нардеп подчеркнул, что Евросоюз оказывает всяческую поддержку Зеленскому — обеспечивает финансово, помогает организационно.
«Они не дают обанкротившемуся режиму рухнуть и постоянно вливают финансовые ресурсы, чтобы Украина могла, с одной стороны, обеспечивать функционирование государства, а с другой — выполнять внешние обязательства», — объяснил собеседник NEWS.ru.
Эксперт уточнил, что все займы, которые предоставляются Киеву, обслуживаются за счет новых финансовых траншей — то есть, как только Украине передают очередную сумму, она перечисляет деньги тому, кто ранее предоставлял кредит. Килинкаров добавил, что Евросоюз, чтобы не позволить Киеву стать банкротом, организует реструктуризацию долгов и использует другие механизмы, позволяющие рассчитываться с кредиторами.
Ранее издание BZ сообщило, что Киев потребовал от Берлина обеспечить разблокировку помощи ЕС на сумму 90 млрд евро. Владимир Зеленский обратился к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу с просьбой способствовать выделению кредита.