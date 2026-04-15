Fars сообщило, что иранский супертанкер прошел морскую блокаду США

Иранский сберхбольшой танкер, способный перевозить 2 млн барр. нефти (VLCC — Very Large Crude Carrier), прошел морскую блокаду США и «достиг пункта назначения без малейших помех», передает агентство Fars.
По его данным, супертанкер, находящийся под санкциями США, вошел в иранские воды с включенной системой позиционирования, пройдя через открытое море и Ормузский пролив.
США с 13 апреля США начали блокаду Ормузского пролива, а к 15 апреля заявили, что пока ни одно судно не смогло прорвать ее.
Тегеран счел американскую блокаду «обреченной на провал». Против нее выступили и другие государства, в том числе Россия, Китай и Великобритания. The Wall Street Journal также писала, что Саудовская Аравия и другие ближневосточные экспортеры нефти давят на США для деблокады, так как опасаются, что Иран силами хуситов закроет и Баб-эль-Мандебский пролив.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.