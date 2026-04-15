Fars сообщило, что иранский супертанкер прошел морскую блокаду США

Иранский сберхбольшой танкер, способный перевозить 2 млн барр.

Источник: РБК

Иранский сберхбольшой танкер, способный перевозить 2 млн барр. нефти (VLCC — Very Large Crude Carrier), прошел морскую блокаду США и «достиг пункта назначения без малейших помех», передает агентство Fars.

По его данным, супертанкер, находящийся под санкциями США, вошел в иранские воды с включенной системой позиционирования, пройдя через открытое море и Ормузский пролив.

После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке прохода через Ормузский пролив. Блокада привела к росту мировых цен на нефть, однако они упали на фоне соглашения США и Ирана о перемирии на две недели. Переговоры сторон в Пакистане завершились без достижения соглашения.

США с 13 апреля США начали блокаду Ормузского пролива, а к 15 апреля заявили, что пока ни одно судно не смогло прорвать ее.

Тегеран счел американскую блокаду «обреченной на провал». Против нее выступили и другие государства, в том числе Россия, Китай и Великобритания. The Wall Street Journal также писала, что Саудовская Аравия и другие ближневосточные экспортеры нефти давят на США для деблокады, так как опасаются, что Иран силами хуситов закроет и Баб-эль-Мандебский пролив.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше