«Спецправосудие для олигархов»: о присвоении части Капчагайского водохранилища заявил депутат

На заседании мажилиса депутат заявил о выборочном правосудии, из-за которого земли водного фонда Капчагайского водохранилища и реки Или оказались в частных руках, передает корреспондент NUR.KZ.

Часть водного фонда и озера отчуждены в частную собственность: депутат Базарбек возмущён

Депутат Бакытжан Базарбек заявил о незаконном отчуждении части водного фонда и озера в частную собственность в Алматинской области. По его словам, департамент ДУЗР провёл проверку законности договора купли-продажи земельного участка, в результате которой было установлено, что чиновники Илийского района продали ТОО не только землю, но и часть водного объекта.

Бенефициарами этих земель являются родственники бывшего акима района Константина Логутова. Однако они не считают это нарушением. Дело рассматривается в суде, который пока поддерживает ТОО.

Кроме того, ещё один участок в Алматинской области не был возвращён государству после суда. Речь идёт о возврате в госсобственность территорий, отчуждённых на водоохранной полосе Капчагайского водохранилища. Суд отказал в удовлетворении иска, ссылаясь на отсутствие водоохранных полос на момент сделки, отсутствие извещений и добросовестность приобретателей.

Базарбек подчеркнул, что специального правосудия для олигархов быть не должно и обратился к генпрокурору с вопросом о том, почему возврат незаконно отчуждённых земель водного фонда в Алматинской области у олигархов проходит с большими проблемами, если закон един для всех.