«Спецправосудие для олигархов»: о присвоении части Капчагайского водохранилища заявил депутат

Часть водного фонда и озера отчуждены в частную собственность: депутат Базарбек возмущён
Депутат Бакытжан Базарбек заявил о незаконном отчуждении части водного фонда и озера в частную собственность в Алматинской области. По его словам, департамент ДУЗР провёл проверку законности договора купли-продажи земельного участка, в результате которой было установлено, что чиновники Илийского района продали ТОО не только землю, но и часть водного объекта.
Бенефициарами этих земель являются родственники бывшего акима района Константина Логутова. Однако они не считают это нарушением. Дело рассматривается в суде, который пока поддерживает ТОО.
Кроме того, ещё один участок в Алматинской области не был возвращён государству после суда. Речь идёт о возврате в госсобственность территорий, отчуждённых на водоохранной полосе Капчагайского водохранилища. Суд отказал в удовлетворении иска, ссылаясь на отсутствие водоохранных полос на момент сделки, отсутствие извещений и добросовестность приобретателей.
Базарбек подчеркнул, что специального правосудия для олигархов быть не должно и обратился к генпрокурору с вопросом о том, почему возврат незаконно отчуждённых земель водного фонда в Алматинской области у олигархов проходит с большими проблемами, если закон един для всех.