Глава Башкирии заявил о «террористической атаке» дронов на республику

Башкирия подверглась «террористической атаке» украинских дронов, несколько из них сбито над промышленной зоной Стерлитамака, сообщил в телеграм-канале глава региона Радий Хабиров.
«Обломки упали на территорию одного из предприятий. Все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание. Подробности выясняем», — написал он.
Стерлитамак находится на расстоянии около 1,2 тыс. км по прямой от зоны военной операции.
Башкирия прежде неоднократно подвергалась атакам дронов. 2 апреля несколько беспилотников были сбиты в столице региона Уфе, повреждения в результате получили несколько квартир в жилом доме на улице Гафури. Военные уничтожили дроны, летевшие на нефтеперерабатывающие заводы, обломки одного из них упали в промзоне. На территории предприятия начался пожар.
В конце марта военные также отразили попытку атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы города. Два беспилотника упали на строящийся дом в микрорайоне Затон, загорелся утеплитель. Пострадали двое строителей.
С вечера 14 апреля и до утра 15 апреля российские силы ПВО сбили 85 украинских дронов над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Крымом, Азовским и Черным морями, сообщило Минобороны.
