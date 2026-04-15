Казахстан и Турция договорились нарастить товарооборот

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз провели двусторонние переговоры в рамках 14-го заседания.

Источник: DKNews.kz

Премьер-министр Казахстана и вице-президент Турции провели двусторонние переговоры

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз встретились в рамках 14-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает DKNews.kz.

Основные темы переговоров:

  1. Стратегическое партнерство:

    • Обсуждение договоренностей, достигнутых на уровне президентов Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

    • Подготовка к государственному визиту президента Турции в Казахстан.

    • Новый этап развития Казахстана в соответствии с новой Конституцией.

  2. Рост торговли и инвестиций:

    • Казахстан рассматривает Турцию как одного из ключевых торговых партнеров.

    • Товарооборот между странами вырос на 9%, экспорт Казахстана увеличился более чем на 17,7%, достигнув 3,9 млрд долларов.

    • Привлечение турецких инвестиций в экономику Казахстана за прошлый год составило около 390 млн долларов.

    • Общий объем турецких инвестиций за последние 20 лет превысил 6 млрд долларов.

  3. Инфраструктура и транспортные коридоры:

    • Рост железнодорожных грузоперевозок до 6,4 млн тонн (+35%).

    • Увеличение грузопотока по Транскаспийскому маршруту более чем в 5 раз.

    • Развитие Среднего коридора: модернизация инфраструктуры, устранение узких мест, расширение портов и терминалов, внедрение цифровых решений.

  4. Сотрудничество в АПК и энергетике:

    • Увеличение товарооборота в агропромышленном комплексе более чем на 25%, достигнув 360 млн долларов.

    • Обсуждение расширения экспорта сельхозпродукции, запуска совместных производств, сотрудничества в ветеринарии и фитосанитарии.

    • Значимость трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан для транспортировки казахстанской нефти.

  5. Цифровизация и искусственный интеллект:

    • Развитие сотрудничества в сфере технологий, включая IT-образование, финтех, кибербезопасность и искусственный интеллект.

    • В Астане работают крупнейшие в Центральной Азии суперкомпьютерные кластеры и открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai.

    • Реализация проекта «Долина ЦОДов».

  6. Здравоохранение и образование:

    • Реализация проектов по строительству больниц, развитию онкологической инфраструктуры, созданию университетских клиник и производству фармацевтической продукции с участием турецких партнеров.

Итоги заседания:

По итогам переговоров подписан протокол, определяющий дальнейшие шаги по укреплению казахстанско-турецкого сотрудничества.

Джевдет Йылмаз отметил: «Турция и Казахстан — это не только два дружественных и братских государства, но и стратегические партнеры, связанные общей историей и культурой. В достижении высокого уровня сотрудничества огромную роль сыграли решительные действия и общее видение наших президентов — Реджепа Тайипа Эрдогана и Касым-Жомарта Токаева. Сегодняшнее заседание Межправительственной комиссии мы рассматриваем в качестве базы для стратегических консультаций, формирующих Дорожную карту торгово-экономических отношений на предстоящий период».

