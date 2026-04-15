Казахстан и Турция договорились нарастить товарооборот

Премьер-министр Казахстана и вице-президент Турции провели двусторонние переговоры
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз встретились в рамках 14-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает DKNews.kz.
Основные темы переговоров:
Стратегическое партнерство:
Обсуждение договоренностей, достигнутых на уровне президентов Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Подготовка к государственному визиту президента Турции в Казахстан.
Новый этап развития Казахстана в соответствии с новой Конституцией.
Рост торговли и инвестиций:
Казахстан рассматривает Турцию как одного из ключевых торговых партнеров.
Товарооборот между странами вырос на 9%, экспорт Казахстана увеличился более чем на 17,7%, достигнув 3,9 млрд долларов.
Привлечение турецких инвестиций в экономику Казахстана за прошлый год составило около 390 млн долларов.
Общий объем турецких инвестиций за последние 20 лет превысил 6 млрд долларов.
Инфраструктура и транспортные коридоры:
Рост железнодорожных грузоперевозок до 6,4 млн тонн (+35%).
Увеличение грузопотока по Транскаспийскому маршруту более чем в 5 раз.
Развитие Среднего коридора: модернизация инфраструктуры, устранение узких мест, расширение портов и терминалов, внедрение цифровых решений.
Сотрудничество в АПК и энергетике:
Увеличение товарооборота в агропромышленном комплексе более чем на 25%, достигнув 360 млн долларов.
Обсуждение расширения экспорта сельхозпродукции, запуска совместных производств, сотрудничества в ветеринарии и фитосанитарии.
Значимость трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан для транспортировки казахстанской нефти.
Цифровизация и искусственный интеллект:
Развитие сотрудничества в сфере технологий, включая IT-образование, финтех, кибербезопасность и искусственный интеллект.
В Астане работают крупнейшие в Центральной Азии суперкомпьютерные кластеры и открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai.
Реализация проекта «Долина ЦОДов».
Здравоохранение и образование:
Реализация проектов по строительству больниц, развитию онкологической инфраструктуры, созданию университетских клиник и производству фармацевтической продукции с участием турецких партнеров.
Итоги заседания:
По итогам переговоров подписан протокол, определяющий дальнейшие шаги по укреплению казахстанско-турецкого сотрудничества.
Джевдет Йылмаз отметил: «Турция и Казахстан — это не только два дружественных и братских государства, но и стратегические партнеры, связанные общей историей и культурой. В достижении высокого уровня сотрудничества огромную роль сыграли решительные действия и общее видение наших президентов — Реджепа Тайипа Эрдогана и Касым-Жомарта Токаева. Сегодняшнее заседание Межправительственной комиссии мы рассматриваем в качестве базы для стратегических консультаций, формирующих Дорожную карту торгово-экономических отношений на предстоящий период».