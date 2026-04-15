Гуцан заявил о росте числа терактов в России из-за беспилотных атак

Количество терактов в 2025 году выросло в два раза из-за беспилотных и артиллерийских атак. Об этом заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан.
«Число терактов увеличилось вдвое, главным образом за счет беспилотных и артиллерийских атак», — сказал он в ходе выступления в Совете Федерации с докладом о проделанной работе по укреплению законности и правопорядка в 2025 году.
Гуцан добавил, что промышленные, энергетические и транспортные предприятия закупили средства защиты по требованию прокуроров, однако указал, что принятых мер недостаточно. На это указывают продолжающиеся беспилотные атаки, подчеркнул он.
31 марта Федеральная служба безопасности предотвратила теракт на оборонном предприятии в Московской области: готовивший диверсию модифицировал сигнальный пистолет для стрельбы боевыми патронами и по полученным от украинских кураторов координатам собирался забрать из тайника взрывное устройство. В момент изъятия взрывчатки прибыли сотрудники ФСБ, мужчина открыл стрельбу и был нейтрализован.
