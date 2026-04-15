Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала конфликта с Ираном были ранены 399 американских солдат

В ходе операции США и Израиля против Ирана ранения получили 399 американских военнослужащих, сообщил представитель центрального командования ВС США (CENTCOM), передает CBS News.

Источник: РБК

Трое из них считаются тяжело ранеными, 354 солдата уже вернулись к службе.

Неделей ранее сообщалось о более чем 370 раненых. К тому моменту 330 человек вернулись к службе, а тяжело ранеными считались пятеро.

Большинство раненых — бойцы сухопутных войск. Число погибших, по последним данным, составляло 13 человек.

8 апреля было объявлено перемирие между США и Ираном на две недели. Позднее, 15 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что не думает о его продлении и не видит в этом необходимости.

Отвечая на вопрос, завершится ли конфликт подписанием соглашения, Трамп заявил, что тот в любом случае закончится, но сделка в этом вопросе предпочтительнее, поскольку в таком случае Иран сможет перестроиться.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше