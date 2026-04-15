СМИ выяснили, как Иран намерен обходить морскую блокаду США

ТЕГЕРАН, 15 апр — РИА Новости. Иран намерен использовать зоны свободной торговли для обхода морской блокады США, сообщило агентство Mehr со ссылкой на распоряжение министерства экономики страны.

Источник: AP 2024

«По распоряжению министра экономики свободные зоны по всей стране приобрели новую роль в импорте базовых товаров, что может стать новым способом для поддержания устойчивой торговли и преодоления морской блокады противника», — написало агентство.

Ранее министр внутренних дел Ирана Искандар Момени дал распоряжение властям приграничных провинций нейтрализовать эффект от блокады Соединенными Штатами Ормузского пролива за счет активизации приграничной торговли и послаблений для торговли базовыми товарами.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше