«Единая Россия» делает культуру доступной для каждого жителя Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Рабочая площадка по подведению итогов партийного проекта «Культура малой Родины» прошла в рамках подготовки к партийному региональному форуму «Есть результат».
Председатель комитета Законодательного Собрания Красноярского края по образованию и культуре, региональный координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Вера Оськина, депутаты различного уровня, руководители муниципальных образований, учреждений культуры, посетили объекты культуры в ЗАТО п. Солнечный, Ужурском округе и Ачинске.
В ЗАТО п. Солнечный идёт капитальный ремонт детской школы искусств. На это из бюджета выделяется 79 млн рублей. На первом этапе была сделана кровля, вставлены окна, заменены электропроводка и отопительная система, проведён демонтаж помещений. Сейчас подрядчик приступил ко второму этапу ремонта, который включает в себя внутренние работы, на третьем этапе будут делать фасад. Срок окончания — сентябрь 2027 года. Сейчас в ДШИ ЗАТО п. Солнечный помогают раскрывать творческие способности 436 ребятам. В обновлённом здании учиться станет комфортнее, и имена воспитанников, несомненно, зазвучат ещё громче и заиграют новыми красками. В Ужуре строительство детской школы искусств, рассчитанной на 400 мест, ведётся с привлечением средств федерального бюджета, с учётом краевых денег на этот объект выделяется 414 млн рублей. Стройка началась в 2025 году и завершится в 2027-ом.
Подведение итогов по реализации партийного проекта «Культура малой Родины» прошла в Ачинской художественной школе, капитальный ремонт которой также проводился в рамках партийного проекта и народной программы «Единой России». Из бюджетов всех уровней — федерального, краевого и городского — на ремонт было выделено 66 млн рублей. Под нужды школы полностью отреставрировали полувековое здание на улице Толстого: обновили фасад, заменили кровлю, внутренние системы и коммуникации, закупили современное оборудование и мебель. Открытие объекта состоялось в сентябре 2022 года.
Участники мероприятия подвели итоги работы в отрасли культуры. По проекту «Культура малой Родины» в регионе появляются новые культурные объекты и модернизируются те, что уже существуют. Для детей и взрослых поставлено уже более 300 спектаклей. На апрель этого года, в рамках проекта в Красноярском крае модернизировано 24 библиотеки, капитально отремонтировано 12 Домов культуры, более 50 колледжей и вузов получили новые инструменты и оборудование.
Председатель Ачинского окружного Совета депутатов Сергей Никитин: «Учреждений культуры много, нужно, чтобы они все эффективно работали. А для того, чтобы эффективно работали, должны быть планы, должно быть четкое понимание у каждого работника, у каждого сотрудника, что нужно делать для того, чтобы было жить интересно. Проект “Культура малой Родины” — это замечательный проект, мы со своей стороны должны сделать так, чтобы каждый житель нашего муниципального округа знал, что у нас есть такой замечательный проект партии “Единая Россия”, который дает нам возможность реализовать наказы наших жителей».
Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов: «Проект “Культура малой Родины” — это действительно такая народная программа, которая служит людям. У нас советский призыв “Превратим край в край высокой культуры” дал богатейшее наследие. В крае 2,5 тысячи учреждений культуры. За несколько лет существования проекта “Культура малой Родины” цифры впечатляют: было осуществлено более 300 постановок, более 350 учреждений были отремонтированы или оснащены оборудованием, и эта работа продолжается».
Председатель комитета краевого парламента Красноярского края по образованию и культуре Вера Оськина по итогам работы площадки рассказала: «Что касается проекта “Культура малой Родины”, то за 10 лет сумма, которую мы получили на поддержку всех наших учреждений культуры, которые включены в проект, составила более двух миллиардов рублей. День начали в ЗАТО п. Солнечный, затем переехали в Ужур, посмотрели ход ремонта и начало строительство ДШИ. Расширенное заседание Общественного Совета партийного проекта “Культура малой Родины” провели в Ачинской детской художественной школе неслучайно. Заброшенное здание школы, которое было капитально отремонтировано в 2022 году, теперь живет полной жизнью, здесь учатся творить более трехсот детей. С нами работали не только члены Общественного Совета проекта в зале, представители муниципальных округов западной группы края, но еще 78 человек участвовали в работе в режиме ВКС. Благодарю всех участников! Мы не только подвели итоги реализации совершенно замечательного проекта, но и единодушно выразили надежду на его продолжение, а также расширение направлений! Наш партийный проект “Культура малой Родины” помогает жизнь жителей нашего края реально делать лучше! Благодарю всех, кто работает в проекте, в первую очередь!».
Большой вклад партийного проекта «Культура малой Родины» в развитие и поддержку культуры в регионе отмечает секретарь Красноярского регионального отделения «Единой России», губернатор Михаил Котюков: «Обновление театров, музеев, библиотек и школ искусств в крае — одна из наших приоритетных задач. Большую помощь в этом оказывает проект “Культура малой Родины”, который реализует “Единая Россия”. Благодаря работе, которая ведется в селах и малых городах по всей стране, учреждения для творчества и отдыха жителей превращаются в современные комфортные пространства. Продолжим приводить в порядок учреждения культуры в территориях — заявок от муниципалитетов поступает много. За время действия проекта вместе уже поддержали более 400 инициатив».
Отметим, отчётный форум «Есть результат» партия «Единая Россия» проводит вместе с правительством РФ по всей стране.
В Красноярском крае на 11 площадках в разных территориях подводят итоги пятилетней работы народной программы партии в здравоохранении, образовании, культуре, спорте, сельском хозяйстве, благоустройстве, ЖКХ. В её основу легло 40 тысяч предложений от жителей края. За прошедшее время в регионе было построено, отремонтировано, благоустроено более 2600 объектов. И сейчас партийные десанты ведут инспекцию и анализ проделанной работы по всем направлениям.
Выездная работа завершится региональным форумом, который пройдёт 29 апреля. По итогам обсуждения будут выработаны предложения в народную программу партии «Единая Россия» на следующие пять лет.
