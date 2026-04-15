300 тонн гуманитарного груза направила Волгоградская область в Дагестан

В республику, где продолжают ликвидировать последствия ЧС, вызванной обильными весенними паводками и аномальными ливнями, доставят около 300 тонн груза.

Волгоградская область направила 15 апреля гуманитарный груз в Дагестан. Организацию помощи контролировал глава региона, секретарь реготделения «Единой России» Андрей Бочаров, сообщают в пресс-службе обладминистрации.

Грузовая колонна включает 14 фур. В республику, где продолжают ликвидировать последствия ЧС, вызванной обильными весенними паводками и аномальными ливнями, доставят около 300 тонн груза.

Пострадавшим от наводнения и прорыва дамбы Геджухского водохранилища доставят товары первой необходимости, стройматериалы, продукты, воду, бытовую химию, одеяла и постельное белье. В республику также везут бытовые приборы и электрооборудование, электрогенераторы и товары, необходимые для обеспечения безопасности.

«Жители легендарной сталинградской земли не могут оставаться в стороне от горя жителей Дагестана, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с ударами стихии, и выражают слова искреннего соболезнования и поддержки семьям, потерявшим своих родных и близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказал Андрей Бочаров.

Работа ведется во взаимодействии с руководством Дагестана, лично руководителем республики Сергеем Меликовым. В формировании колонны приняли участие представители «Единой России», ОНФ, депутаты, общественные объединения, казаки, организации и предприятия. Груз доставят в течение суток.

Ранее глава реготделения «ЕР» Андрей Бочаров поставил задачи по подготовке к праймериз.

