Politico рассказало о «человеке Орбана», который надолго останется в ЕК

Евросоюз стремится уйти от Виктора Орбана, однако в Европарламенте еще долго будет находится его ярый сторонник Оливер Вархели, который занимает пост комиссара по здравоохранению и защите животных и ранее обвинялся в организации шпионской сети в венгерском посольстве еще будучи главным представителем Будапешта в ЕС, пишет Politico со ссылкой на источники в Европарламенте.
«Он один из тех членов комиссии, которые действительно разбираются в этом вопросе», — заявил один из источников издания.
Politico отмечает, что после своей победы на выборах в Венгрии Петер Мадьяр предложил назначенцам Орбана по всей стране подать в отставку или оказаться отстраненными от должности. Тем не менее он не стал выступать против Вархели.
Однако в ходе своей предвыборной компании Мадьяр публично обвинил комиссара в сокрытии информации о предполагаемой шпионской сети, действовавшей в офисе Вархели во время пребывания того на посту посла Венгрии с 2015 по 2019 год.
Издание пишет, что юридически председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен имеет право отстранить Вархели от должности. Но ранее еще не бывало прецедента увольнения отдельного комиссара.
14 апреля глава Еврокомиссии провела разговор с избранным премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.
«Венгрия вернулась в самое сердце Европы, где ей всегда и место», — заявила она по итогам переговоров.
После своей победы на выборах Мадьяр написал, что получил поздравления от Орбана. Последний, выступая перед сторонниками его партии ФИДЕС, назвал результаты выборов «понятными и болезненными».
